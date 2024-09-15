◇女子ゴルフツアー住友生命レディース東海クラシック最終日（2024年9月15日愛知県新南愛知CC美浜C＝6560ヤード、パー72）最終組が前半を終え、今季初優勝を目指す山下美夢有（23＝加賀電子）が2つスコアを伸ばし、通算14アンダーの単独首位で折り返した。4打差の3位から出た、昨年覇者の岩井明愛（22＝Honda）が5つスコアを伸ばし、通算13アンダーで1打差を猛追。昨年のプロテストに合格したルーキーの菅楓華（19＝ニ