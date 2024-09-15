浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つの格付けチェックを受ける元祖格付けバラエティー『芸能人格付けチェック』。10月1日（火）、同番組の“秋の3時間スペシャル”が放送される。今回の最終チェックには「うなぎ」が登場。A・B・Cの3つのうな重を食べ比べ、高級天然うなぎのうな重をあてる。不正解は、スーパーで買った海外産のうなぎを使用したうな重。そして、“絶対ありえへんうな重”は、ナマズを使用。焼い