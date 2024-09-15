「BCNランキング」2024年9月2日から8日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）2位arrows We2 FCG02（FCNT）3位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）4位Pixel 8a(SoftBank)（Google）5位moto g24（Motorola Mobility）6位Pixel 8 128GB(au)7位Pixel 8a(au)（Google）8位arrows We2 F