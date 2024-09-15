今年に入ってから、中国は海外旅行の増加傾向が続き、春節（旧正月、今年は2月10日）の連休、「メーデー」（5月1日）連休、夏休みシーズンにそれぞれ海外旅行のピークが訪れ、海外旅行客が前年同期に比べて大幅に増加した。複数の旅行会社とオンライン旅行予約プラットフォームによると、中秋節（旧暦8月15日、今年は9月17日）連休と国慶節（建国記念日、10月1日）連休の海外旅行商品の予約も非常に好調で、一部の人気目的地はすで