（右から）野田元首相、枝野前代表、泉代表、吉田晴美衆院議員＝8日立憲民主党代表選に立候補した4人は15日のNHK番組で、自民党総裁選を経て選出される首相が早期に衆院解散・総選挙に踏み切ることを警戒した。野田佳彦元首相（67）は「質疑を通じないと何の信を問うのかが分からない」として、臨時国会での予算委員会開催を要求。枝野幸男前代表（60）は物価高対策や能登半島地震への対応を優先すべきだとの考えを示した。野