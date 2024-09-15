１４日夜、福岡県筑紫野市の県道で車3台が絡む事故があり、軽ライトバンを運転していた19歳の男性が死亡しました。警察によりますと、１４日午後9時半すぎ、筑紫野市吉木の県道で、軽ライトバンが前の車を追い越そうと中央線をはみ出した際に、対向車線のライトバンと正面衝突しました。軽ライトバンは、衝突のはずみで前を走っていた乗用車とも接触し、車3台が絡む事故となりました。この事故で、軽ライトバンを運転していた朝倉