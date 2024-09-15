アメリカの宝くじは大当たりの金額が日本とは桁違いで、時には数千億円規模の賞金が支払われることもあります。そんなアメリカの宝くじの大当たりがいかに奇跡的な確率なのかを体験できるシミュレーターが公開されています。Lottery Simulatorhttps://perthirtysix.com/tool/lottery-simulator宝くじシミュレーターは、上記のリンク先にアクセスしてページをスクロールすると表示されます。使い方は簡単で、シミュレートしたい宝く