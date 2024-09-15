【AFP＝時事】24-25イングランド・プレミアリーグは14日、第4節の試合が行われ、リバプール（Liverpool FC）は0-1でノッティンガム・フォレスト（Nottingham Forest）に敗れ、アルネ・スロット（Arne Slot）監督政権下での連勝スタートがまさかの終わりを迎えた。フォレストはトップリーグではリバプールの本拠地アンフィールド（Anfield）で55年間白星を挙げられていなかったが、72分にカラム・ハドソン・オドイ（Callum Hudson