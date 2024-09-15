B'zの松本孝弘さんが率いる、「MR.BIG」のエリックマーティンさん、「NIGHT RANGER」のジャックブレイズさんと組んだバンド「TMG（Tak Matsumoto Group）」が20年ぶりに再始動。今月18日に発売されるアルバム『TMG?』のリリースを記念し、ハードロックカフェ東京にメンバーが勢ぞろいしました。【写真を見る】【B'z松本孝弘】TMGで20年ぶり記者会見メンバーは「松本に元気をもらっている」リスニングパーティーに集まっていた