◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス比嘉幹貴投手、佐藤一磨投手▽ソフトバンク大津亮介投手▽楽天吉川雄大投手▽日本ハム河野竜生投手【同抹消】▽オリックスカスティーヨ投手、鈴木博志投手▽ソフトバンク田浦文丸投手▽楽天内星龍投手【注】楽天の内選手はＮＰＢ感染症特例の対象選手。吉川雄大選手はその代替指名選手となる。