福山市沼隈町では、道の駅などで販売する特産のブドウを使ったジュースの製造が始まりました。福山市沼隈町の加工施設では、作業員6人でニューベリーAと呼ばれる品種のブドウを、房から1粒ずつ取り外し、鍋で熱して殺菌しました。ジュース作りは、特産品開発を手掛ける「ぬまくま夢工房」が15年前に開始。今年の猛暑が、ブドウの出来に影響しないか心配されましたが、甘味と酸味のバランスがよいジュ&#125