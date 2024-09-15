９月１５日の中京３Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝８頭立て）は、国分恭介騎手騎乗で３番人気のハイファイスピード（牝、栗東・宮本博厩舎、父ビッグアーサー）が２戦目で初勝利を挙げた。勝ち時計は１分９秒５（稍重）。スタートはワンテンポ遅れて、単独６番手で追走。４角にかけて隊列が固まる中、じわじわと位置を上げた。余裕ある手応えのまま残り１ハロンで先頭へ。そのまま後続を突き放し、３馬身差で快勝した。