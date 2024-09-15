15日、中京競馬場2Rで行われた2歳未勝利(2歳・未勝利・ダ1200m)は、ハナに立ってレースを進め直線で後続を突き放した松山弘平騎手騎乗の1番人気オトメナシャチョウ(牝2、栗東・森秀行厩舎)が、3番人気サファリ(牡2、栗東・浜田多実雄厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分10秒7(重、2歳コースレコード)。 さらに3/4馬身差の3着に8番人気ソイジャガー(牝2、栗東・中尾秀正厩舎)が入った。な