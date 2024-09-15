15日、中山競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・16頭)は、わずかにハナに立って直線で後続を振り切った三浦皇成騎手騎乗の1番人気ヴァージル(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気トシッキー(牡2、栗東・清水久詞厩舎)に1.3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒0(良)。 さらにクビ差の3着に4番人気フライエフェクト(牝2、美浦・小野次郎厩舎)が入った。なお、3番人気ガンハンマ&