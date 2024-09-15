【モデルプレス＝2024/09/15】女優の高畑充希が14日、自身のInstagramを更新。“盗撮”を報告し話題を集めている。【写真】高畑充希の“盗撮”ショット◆高畑充希、“盗撮”を告白「セクシーすぎて盗撮してしまいました、、怒られるかな、、」と切り出し、みずみずしい黄金桃を披露した高畑。ハッシュタグには「＃水も滴る」「＃黄金桃」と添えている。この投稿にファンからは「何かと思ったらまさかのオチ（笑）」「びっくりした