14日午後、GOT7のベンベン海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じてアメリカに出国した。・ジェジュン、Stray Kids フィリックス＆GOT7 ベンベンと「人気歌謡」の階段で記念ショット！・GOT7 ベンベン、3rdミニアルバム「BAMESIS」のプレビュー＆MV予告映像を公開…ダークな雰囲気で魅了