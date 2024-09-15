兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）が15日放送のTBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）にVTR出演。パワハラやおねだりなど数々の疑惑が取り沙汰されている兵庫県の斎藤元彦知事（46）に言及した。県議会の全議員（5会派と無所属の計86人）は、斎藤氏の辞職を求めており、議会定例会初日の19日に不信任決議案を共同提出する見通し。即日採決され、可決が確実な情勢で、その場合、斎藤氏は失職か議会解散の選択を迫られる。