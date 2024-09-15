◆オリックス―ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクは15日、大津亮介投手（25）を出場選手登録した。同日のオリックス戦に先発する。プロ2年目の今季は16試合に登板して、6勝7敗、防御率3.13。再調整のため8月15日に出場選手登録を外れていた。代わって、田浦文丸投手（24）の出場選手登録を抹消した。