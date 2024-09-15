2024年10月５日に予定されているJ1リーグ第33節・鳥栖戦（15時キックオフ／味の素スタジアム）で、クラブスポンサー「三菱商事株式会社」の協賛で『Teddy Bear Day』を開催する。 毎シーズン恒例の『Teddy Bear Day』も今年で26回目！ ファン・サポーターに喜んでもらえる企画を用意している。来場者先着１万5000名に「抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム」をプレゼント。配布時間はSOCIO開門から前半終了まで