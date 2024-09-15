◇ナ・リーグカブス5―6ロッキーズ（2024年9月14日ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手（30）が14日（日本時間15日）、敵地でのロッキーズ戦に「3番・DH」で先発出場。3試合ぶりのマルチ安打をマークした。鈴木は10日のドジャース戦で3安打をマークしており、この試合以来のマルチ安打となった。11日のドジャース戦で日本選手の右打者では初めてとなる2年連続で20本塁打に到達。日本選手の2年連続20本塁打は松井秀喜、