来週１６日に開幕する「Ｍリーグ」２０２４―２５シーズン。先週に続き、新加入選手のインタビューをお届けする。セガサミーフェニックスに入団した浅井堂岐は営業マンだった２５歳の頃、麻雀プロ活動を始めるにあたって、時間の融通が利く仕事を探し、経験ゼロからシステムエンジニア（ＳＥ）に転身。プロ入り１２年目となる２２年、日本プロ麻雀協会の最高峰タイトル「雀王」を獲得した。雀風や目標、対戦してみたい相手は？