15日、中京競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・9頭)は、最後方待機から直線で一気に各馬を差し切った池添謙一騎手騎乗の8番人気キタノサワヤカ(牡2、栗東・吉田直弘厩舎)が、好位から脚を伸ばした6番人気ザハント(牡2、栗東・田中克典厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分53秒9(重)。 さらに1.1/2馬身差の3着に5番人気ロックウイズユー(牡2、栗東・西園正都厩舎)が入った。なお、2番人気ヴァンアグ