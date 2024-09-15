【放送日時】9月15日(日)あさ10時25分から11時25分 【番組概要】ゲストの皆様が、楽しく生きるセンスを「ニノさん」オリジナルの形でご紹介！視聴者の皆さんが気になる情報を一緒に楽しくお届けします！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【メンバー】菊池風磨（timelesz）・吉村崇・朝日奈央【ゲスト】吉沢恋選手（パリ五輪 スケートボード 女子ストリート金メダリスト）赤間凛音選手（パリ五輪 スケート