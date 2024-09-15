サッカーJ2トリニータは14日、アウェーで徳島と対戦。1対3で敗れ、今シーズン初の3連敗となりました。 残留に向け勝ち点を積み上げたいトリニータは、14日に徳島と対戦しました。試合は開始早々の前半1分。ゴールポストを直撃した相手シュートの跳ね返りがゴールキーパーにあたり、トリニータは不運な形で先制点を許します。このあとも失点し、3点を追う展開