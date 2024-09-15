【モデルプレス＝2024/09/15】草なぎ剛、稲垣吾郎が、14日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（よる7時〜）に出演。稲垣が草なぎからの忘れられない言葉を明かした。【写真】中居正広、香取慎吾との密着2ショット公開◆稲垣吾郎、SMAP所属当時のエピソード明かすこの日稲垣は、草なぎ、香取慎吾とともに出演。3人の同局蔵出し秘蔵映像が公開された後に「ある時、コンサートかなんかのVTRをメンバー全員で見た」とSMAP所属当時のエピ