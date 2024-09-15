９月１５日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１４頭立て）は、斎藤新騎手が騎乗したヤコブセン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父エピファネイア）が勝利。６月３０日のデビューから５戦目で初勝利を挙げた。勝ちタイムは２分０秒２（良）。大外の１４番枠から積極的にポジションを取り、道中は３番手を追走。ゴール前で粘るジェットブレードを交わし、外から伸びてきたピエナフェーヴルを頭差しのいだ。父の管理馬で