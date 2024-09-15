Japaaan読者の皆さんこんにちは、ライターの小山桜子です。今回の主役は戦国時代に活躍した足軽。最近では少女マンガでも取り上げられ、大注目されていますよね。さて、足軽とはどんな人たちだったのか。今回は彼らの謎に迫ります！関連記事：かっこいい戦国時代はどこへ……残酷で非人道的な恐怖の「乱妨取り（らんぼうどり）」とは？捕虜になったら100万円？戦国時代の身代金相場は、かなり絶妙な価格設定だった足軽とは足軽は平