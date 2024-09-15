ペットとの暮らしを豊かにするメディア「Qrasippo」はこのほど、全国の猫好き男性300人を対象に「好きな猫種」についてアンケートを実施し、調査結果を公開した。 【写真】結局ぜんぶ可愛いけど！犬好き男性に聞いた「好きな猫種」1～10位 1位は雑種（ミックス）で94票が集まった。「三毛猫が好きだから」（30代）、「いろんな猫の特徴を持っていて、個性的なところがいい」（30代）、「なじみがあるから」（40