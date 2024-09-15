上方落語の定席「天満天神繁昌亭」（大阪市北区）で15日、「開場18周年記念特別公演」が開催された。来場者は前日9月14日までの丸18年間で215万8285人を数えた。06年9月15日に開場した繁昌亭。前夜は桂吉弥（53）の30周年記念公演で岐阜・郡上八幡を訪れていた上方落語協会副会長の桂米団治（65）が13分の遅刻。「雨で新幹線が遅れまして」と頭を下げた。18年前のこの日に開場した繁昌亭。「18年前を思い起こすと、大丈夫か