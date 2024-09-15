【全国の天気】全国の15日の天気です。台風13号は陸地から離れ、奄美や沖縄は回復に向かうでしょう。九州から北海道は前線や湿った空気の影響で広く雨が降り、局地的に雷を伴い、非常に激しい雨が降りそうです。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。【午後の降水確率】東北や東海北陸、西日本は50％以上の所が多いでしょう。【全国の予想最高気温】15日も広く厳しい残暑が続くでしょう。東北から九州は30℃