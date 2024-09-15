そろそろ実りの秋。新米を味わいたくなる季節です。美味しいごはんに欠かせないのが炊飯器。米どころ新潟 燕三条に本社を構えるツインバードから、9月19日に登場する「はやくておいしい3合IH炊飯器（RM-D793W）」（予想実勢価格：1万4800円）は、少量からでも気軽においしいごはんを炊き上げられる注目の逸品。なんと最短19分で、炊き立てごはんが食べられるのだとか。早速、詳細をチェックしていきましょう！共働き世帯や単身世帯