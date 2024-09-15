ドジャースの大谷翔平投手（３０）は１４日（日本時間１５日）、敵地アトランタでのブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、２打数無安打１四球で７回から退いた。チームは１―１０で大敗し、ブレーブスに連敗を喫した。相手先発はここまで１６勝３敗、防御率２・３８とサイ・ヤング賞候補左腕、クリス・コール（３５）。初回の第１打席は四球を選んだが、続くベッツが初球を遊ゴロに打ち取られて併殺となったため盗塁のチャン