現役引退を発表した比嘉が4月以来の登録15日のプロ野球公示で、オリックスは鈴木博志投手、ルイス・カスティーヨ投手の出場選手登録を抹消した。代わって佐藤一磨投手と、この日引退を発表した比嘉幹貴投手を登録。一気に4投手を入れ替えた。現役ドラフトで中日から移籍1年目の鈴木は、29試合で防御率2.75。前日14日のソフトバンク戦（京セラドーム）では2番手で登板するも1回1/3で4失点を喫し、2試合連続で失点していた。楽