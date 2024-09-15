NiziUの公式Instagramが13日（金）、つや肌に見惚れるマユカのドレスショットを公開した。【別カット3点】マユカ、ビジュが爆発した白ドレス姿日韓合同のオーディション「Nizi Project」で選ばれた日本人9人のガールズグループ・NiziU。昨年10月には韓国デビューも果たし、勢いを増している。NiziUの公式Instagramは13日、Instagramを更新。ホワイトドレス姿のマユカの美しいショットを公開した。投稿には「可愛いすぎですっ」「可