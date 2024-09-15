巨人・菅野智之投手は7月21日の中日戦（バンテリンD）から8戦負けなしの7連勝中。今夜の中日戦で両リーグ単独トップの勝ち星を伸ばす今季15勝目を狙う。ロッテの佐々木朗希投手は西武戦に先発予定。8日の楽天戦（ZOZOマリン）に今季15度目の先発登板。制球に苦しみながら5回98球を投げ3失点で、打線の強力援護もあり昨季を上回るシーズン8勝目（4敗）を挙げた。自身初の2桁勝利へ、まずは15日の西武戦で自身最多タイとなる9勝