「ブレーブス１０−１ドジャース」（１４日、カンバーランド）ドジャース・大谷翔平選手が１番・ＤＨで出場。２打数無安打で８月６、７日以来となる２戦連続ノーヒットとなった。チームが大量ビハインドとなった影響もあり、七回で交代した。ここまで１６勝を挙げている快速左腕のクリス・セールと対戦。第１打席は四球を選んだが、三回の第２打席は外角低め１５８キロで見逃し三振。五回は外角スライダーで投ゴロに打ち取ら