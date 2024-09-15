3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月9日（月）の放送では、7日（土）に放送された日本テレビ系の音楽番組「with MUSIC」（MC：有働由美子さん、アーティストナビゲーター：松下洸平さん）出演を振り返りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元