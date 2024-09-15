ひょんなきっかけでキャベツ食を始めたところ体重減少とともに体調の改善を身をもって体験したのが『病気にならないキャベツ健康レシピ』（宝島社）の著者である石原新菜医師だ。普通の野菜に見えて実はスゴいキャベツ。その効能を引き出す食べ方を伝授する。【石原新菜/イシハラクリニック副院長】＊＊＊【写真を見る】キャベツのおかげ？ツルツル美肌の新菜医師ご存じの方もいるでしょうが、私は父（石原結實〈ゆうみ〉