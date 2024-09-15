自民党総裁選（27日投開票）に立候補した9人は15日のフジテレビ番組で、台湾有事を巡る日本の対応について論戦を交わした。【過去最多9人立候補者の顔ぶれ】安全保障関連法は、重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態――などの事態を規定している。日本の存立が脅かされる「存立危機事態」に認定すれば、集団的自衛権の限定的な行使が可能となるが、台湾有事を含め、具体的にどういうケースが想定されるのかは明らかにさ