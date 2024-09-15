【アトランタ（米ジョージア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１４日（日本時間１５日）、敵地アトランタでのブレーブス戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、２打数無安打だった。無安打は２試合連続。点差が開いた七回の守備で、ＤＨを解除して野手が登板したため、交代となった。全３打席で、結果は四球、見逃し三振、投ゴロだった。ドジャースは先発のフラハティが３回４失点。六回に救援陣が６失点して大