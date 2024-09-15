ＪＲＡは１５日、７冠馬キタサンブラックの半弟で、武豊を鞍上に今年の青葉賞を制したシュガークン（牡３歳、栗東・清水久）が、左前浅屈腱炎を発症したと発表。休養期間は未定としている。同馬はこの秋、クラシック最終戦の菊花賞へは向かわず、兄も制した有馬記念（１２月２２日・中山）を大目標に掲げていた。