日本空港ビルデングは9月21日〜27日の期間、「ポケモンローカルActs(アクツ)コラボ商品」を羽田空港第1ターミナル2階 マーケットプレイス 羽田空港セレクション内および羽田空港第2ターミナル1階 和蔵場〜Wakuraba〜で発売する。ポケモンローカルActsコラボ商品ポケモンローカル Actsとは、地域とポケモン、それぞれのファンが増えることを目指して、地域ごとの「推しポケモン」が各地の魅力を国内外に発信する活動。推しポケモン