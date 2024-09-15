© Lisa Mariann Strand ヴァイキングって意外と荒々しくなかったかも？人類学者チームの調査で、ノルウェーのヴァイキングと比べてデンマークのヴァイキングは平和的で、所有している武器の数も少なく、武器を使用する頻度も少なかったことがわかりました。デンマークのヴァイキングとは？『Journal of Anthropological Archaeology』に掲載された新しい研究で、ノルウェーとデンマーク