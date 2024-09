フォード・モーター・カンパニーが、車に乗っている人の会話を聞いてキーワードやフレーズを分析し、ルートや目的地を予測しつつ広告を配信することを可能にする技術の特許を申請したことがわかりました。US-20240289844-A1_I - DocumentCloudhttps://www.documentcloud.org/documents/25108000-us-20240289844-a1_iFord seeks patent for tech that listens to driver conversations to serve adshttps://therecord.media/ford-pa