ＪＲＡは１５日、キタサンブラックの半弟で、今年の青葉賞・Ｇ２を制したシュガークン（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）に、左前浅屈腱炎の疾病が判明したと発表した。休養期間は未定。なお、日本ダービー７着だった同馬は、菊花賞（１０月２０日、京都競馬場・芝３０００メートル）には向かわないことを清水久調教師が８月９日に明言していた。