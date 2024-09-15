◆米大リーグブレーブス―ドジャース（１４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブレーブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場したが、四球、見逃し三振、投ゴロの２打数無安打で７回に指名打者が解除されて途中交代となった。ドジャースは大敗を喫して２連敗で、直近５試合で４敗目となった。リーグトップの１７勝目を挙げた３５歳の