【AFP＝時事】フォーミュラワン（F1、F1世界選手権）に参戦するマクラーレン（McLaren）のランド・ノリス（Lando Norris）が、17番手に終わった14日の第17戦アゼルバイジャンGP（Azerbaijan Grand Prix 2024）予選を終え、決勝に向けた前向きな姿勢を維持した。ノリスはイエローフラッグが振られたことで最終アタックを邪魔され、昨年のラスベガスGP（Las Vegas Grand Prix 2023）以来となる予選Q1敗退に終わった。予選後には