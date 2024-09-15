「ダイヤモンドリーグ・ファイナル」（１４日、ブリュッセル）女子やり投げが行われ、パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が６６メートル１３で劇的逆転し、日本勢初の２連覇を果たした。８月のパリ五輪で金メダルを獲得した日本陸上界のエース。１投目は６１メートル２８で２位スタート。２投目で６５メートル０８と記録を伸ばして首位に立った。３投目、４投目、５投目は記録を伸ばせず、６投目でセルビア選手が６５メー