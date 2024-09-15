◆米大リーグブレーブス―ドジャース（１４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブレーブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打数無安打で、７回裏の守備で指名打者が解除されて途中交代した。１―１０の７回からは遊撃で先発したロハスが登板した。ブレーブスの先発は、エース格のクリス・セール投手（３５）。試合前の時点で