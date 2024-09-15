二宮和也が主演する日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が15日の今夜放送される。【写真】天城雪彦の弟・渡海（二宮和也）『ブラックペアン シーズン2』最終回場面カット海堂尊の小説『ブレイズメス1990』『スリジエセンター1991』を実写化する本作は、2018年4月期に二宮主演で放送された日曜劇場『ブラックペアン』の続編。シーズン1から6年後の物語となる今作で二宮は、シーズン1で演じ